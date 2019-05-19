Завершення каденції Йованович: посол США розповіла про досягнення України за останні роки

Посол США в Україні Марі Йованович, яка 20 травня 2019 завершує роботу на своїй посаді у відеозверненні розповіла про прогрес, якого вдалося досягти Україні за останні роки. Відеозвернення Йованович опубліковано в YouTube.

Дипломат заявила, що з часів Революції Гідності Україна досягла великого прогресу.

«Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізація економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнили або незабаром зміцніють», – повідомила посол США в Україні.

Також вона нагадала, що в країні зараз іде впровадження реформ у сфері освіти, пенсійного забезпечення, а також охорони здоров’я і підкреслила, що для їх завершення потрібно багато років.

«Україна знаходиться на шляху до європейського майбутнього і це є надзвичайно важливим. Я бачу прогрес у боротьбі з корупцією. Корупцію не подолано, але був досягнутий прогрес, як впровадження Антикорупційного суду в цьому році», – повідомила Йованович.

Нагадаємо, що у Вашингтоні вже є дві кандидатури на пост Міли Йованович. У той же час міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що можуть з’явитися й інші прізвища – всі вони повинні будуть пройти узгодження в Сенаті США.

Посольство США в Україні після завершення дипломатичної каденції Марі Йованович очолить тимчасовий повірений. За даними ЗМІ, Державний департамент США запропонував посаду тимчасового повіреного Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 роках. Швидше за все, як зазначає видання, він буде керувати посольством мінімум рік.