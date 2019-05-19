“Скляним” мостом біля Арки дружби народів прогулявся київський голова (відео)

Київський міський голова Віталій Кличко оглянув пішохідний міст зі скляною підлогою, який з’єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.

Відео мер столиці виклав на своїй сторінці у Facebook.

“Завершальний етап робіт на нашому пішохідному мосту. Об‘єкт буде вражаюче гарним”, – сказав Кличко.

Він особисто випробував на міцність скляну підлогу моста, зазначивши, що “тримає нормально”, але будуть ще перевіряти.

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Раніше Кличко заявляв, що пішохідний міст від Арки дружби народів до Володимирської гірки планують відкрити на день Києва – 26 травня.

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Джерело: Укрінформ