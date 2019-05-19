Порошенко звернувся до українців з прощальним словом

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців і подякував за 5 років президентства.

Порошенко зазначив, що «Україні вдалося зберегти демократію навіть в умовах російської агресії».

«Перш за все хотів би подякувати великий український народ за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила весь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкість і свободолюбством», — зазначив Порошенко.

За його словами, «сьогодні Україна у кращому стані, ніж п’ять років тому, і про це свідчать основні статистичні показники».

«Досягти цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розуміння більшості. Україну ми зберегли, «Новоросію» — поховали», — додав він.

Порошенко нагадав про досягнення і вибачився «за болючі реформи».

«Для кого реформи виявилися особливо відчутними; хто за ці роки, зустрівшись з брехнею, не знайшов справедливості. Вже пояснював: навіть якщо і вірити в те, що президент може все, він не може все відразу», — зазначив він.

Крім того, він побажав Володимиру Зеленському успішного президентства.

«Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, що він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. Так нехай же Господь береже Україну, а її нового керівника — допомагає в роботі», — зазначив Порошенко.

Президент додав, що стратегічна мета, яку він оголосив під час передвиборної кампанії, залишається в силі.

«До 2023 року подати заявку на членство в Європейському союзі і отримати План дій щодо членства в НАТО. Тільки це гарантує незалежність країни і безпека кожного з нас. Досягнення цієї мети — завдання кожного відповідального громадянина. Моя — в тому числі»,- резюмував Порошенко.