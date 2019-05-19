У Львівській області прикордонники затримали групу нелегалів

У Львівській області прикордонники і співробітники поліції затримали 6 іноземців, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Як повідомляється, поблизу села Нагачи прикордонники разом з поліцією затримали автомобіль, в якому знаходилися 4 громадянина Туреччини. Затримані розповіли, що прибули в Україну як туристи, але вони не змогли пояснити мету свого перебування.

Прикордонники встановили, що затримані громадяни Туреччини намагалися незаконно потрапити в країни Європейського союзу.

Крім того, ще двоє порушників були затримані групою реагування відділу «Шегині» за 200 метрів до державного кордону. Затриманими виявилися громадяни Іраку.