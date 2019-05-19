“Гра престолів”: Драматичні кадри 5-ї серії поклали на пісні Metallica та AC/DC (відео)

Фанати шоу НВО “озвучили” жорстокі кадри останнього епізоду “Дзвони” піснями “For Whom The Bell Tolls” (“По кому подзвін”) гурту Metallica і “Hells Bells” (“Дзвони пекла”) AC/DC

Відео з’явились на YouTube.

Автор відео, змонтованого з піснею Metallica, підписав свій ролик: “Я просто вибрав момент для початку і дав старт. Приголомшливо, як все спрацювало!”.

У підписі до відео з композицією AC/DC автор зазначив: “Люблю Раміна Джаваді (композитор серіалу, – ред.), але це треба було зробити”.

5-та серія 8-го сезону під назвою “Дзвони” отримала найнижчий рейтинг на сайті Rotten Tomatoes – усього 49%. Фанатів обурили події серіалу і вони створили петицію на сайті Change.org з вимогою перезняти заключний сезон “Гри престолів”.

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Джерело: Еспресо TV