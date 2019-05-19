Орден князя Ярослава Мудрого присвоїв Волкеру Президент України

Нагородили високопосадовця зокрема за вагомий особистий внесок у відновлення територіальної цілісності Української держави

Президент присвоїв Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня спецпредставнику США з питань України Курту Волкеру. Відповідний документ оприлюднили на сайті Глави держави.

Нагородили високопосадовця цитую “за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави”.

Додамо, що іншим указом Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла Володимиру Ар’єву, Єгору Божку, Артуру Герасимову та Сергію Шутенку.

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Нагадаємо, що президент України призначив державні стипендії імені Левка Лук’яненка. Призначено її на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку. Також призначені стипендії строком на один рік Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

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Джерело: 5 канал