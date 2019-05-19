Росія завжди дотримувалася власного вектора розвитку і ніколи не прогиналася під чужі інтереси. Через це багато країн злюбили державу і вирішили взаємодіяти батогом: вводити санкції проти Росії. Про нові обмеження інших країн проти Росії інформація з’являється мало не щодня. Однак мало хто закликає до скасування санкцій та налагодженню взаємин. На світовій арені іншим країнам вигідно об’єднатися проти однієї сильної країни.

А от колишній мер Риги Ніл Ушаков заявив, що Європі доведеться налагоджувати контакти з Росією, тому всьому світу вже давно пора почати заходи щодо скасування санкцій проти Росії. У латвійській Думі постійно думають про те, як налагодити взаємини з Москвою. Ушаков впевнений: по відношенню до Москви Рига повинна вести себе так само, як і Берлін. По деяким питань в Німеччині своя позиція, але це не заважає плідно співпрацювати з Росією з інших питань.

В кінцевому підсумку санкції закінчаться, тому вже зараз Європі треба думати, як відновити відносини. До всього іншого політик повідомив, що латвійські націоналісти розжарюють обстановку, поширюючи невірні факти про Росію, тим самим розпалюючи конфлікт між країнами.

Швидше за все світове співтовариство навряд чи прислухається до слів Ушакова. Вже добре те, що політик визнає, що санкції не є способом розв’язання суперечностей.