Колишній прихильник Януковича має намір запроторити Порошенко за ґрати

Колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов сьогодні прибув на Україну. В країні він був відсутній п’ять років, а тепер має намір знову взяти участь у творенні нового світу на своїй Батьківщині. Першим кроком стане процес проти екс-президента Порошенко.

Портнов заявив, що завтра має намір направити всі необхідні папери про злочини Порошенко і його свити. Для початку Портнов має намір залучити Порошенко за ті справи, які отримали широкий розголос. Серед них розкрадання в армії і офшори цукеркового магната.

Портнов впевнений, що суд візьме до уваги всі обставини і знайде достатньо підстав для взяття екс-глави України під варту. Плюс до всього Портнов сподівається на те, що на майно Порошенко буде накладено арешт, включаючи його офшорні активи.

Не так давно в Незалежній вже створили групу фахівців, яка цілеспрямовано займається розслідуванням діяльності Порошенко. А на початку місяця президента, вже викликали на допит в прокуратуру. Правда там мова йшла про загибель людей на евромайдане.

Поки не ясно, чи дійсно Порошенко понесе якесь покарання чи зможе уникнути відповідальності. За словами головного редактора порталу “Страна.UA” Світлани Крюкової, новообраний президент Володимир Зеленський не зацікавлений в покаранні Порошенко, так як при його президентстві Зеленський не страждав від влади.