Голова Рівненської ОДА Муляренко вирішив піти у відставку

Очільник Рівненщини Олексій Муляренко сьогодні, 19 травня написавши заяву на звільнення з посади голови Рівненської ОДА. Відповідне прохання він подав Президенту України Петру Порошенку.

«Більше трьох років маю за честь очолювати одну з найкращих областей України! Робота на посаді голови Рівненської ОДА завжди для мене була відповідальною, дуже насиченою на події альо при цьому надзвичайно цікавою. Цей виклик мотивував постійно зростати мене, нашу команду і всю область. Децентралізація, енергоефективність, НУШ, НВП, інклюзивна освіта, ДФРР, реформа медицини, Дорожній фонд, «митний експеримент», сотні будівництв одночасно – з усім цим довелося зіткнутись вперше й перетворювати абстрактні поняття в реальні дії», – зазначив керівник області.

Голова ОДА подякував Президенту України Петру Порошенку за довіру і підтримку. Каже, що вона для Рівненщини дійсно відчувалась, а область показала себе ефективно.

Олексій Муляренко висловив сподівання, що новий Президент у найкоротші терміни визначиться із кандидатурою майбутнього очільника Рівненської облдержадміністрації і якнайшвидше забезпечить процес його призначення.

А ще заявивши про готовність допомогти своєму наступнику.

«…Наша команда готова максимально допомогати в усьому, що стосується розвитку Рівненщини, аби спокійно передати справи і область продовжувала рухатися вперед», – каже Муляренко.

Також, він подякував усім за допомогу та підтримку.

«Дякую неймовірним людям поруч, разом з вами я готовий рухатись далі і зробити ще багато гарних справ для Рівненщини та України!», – підкреслив у своєму зверненні Олексій Муляренко.