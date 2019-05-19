На Донбасі чотири порушення “тиші”, окупанти гатять із мінометів і БМП

Станом на 18:00 неділі, 19 травня, російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

“Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, – зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог двічі обстріляв позіції Об’єднання єднаних сил: з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новгородське; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог обстріляв позіції Об’єднання єднаних сил два рази: з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4; з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднання єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об’єднання єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.