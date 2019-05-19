Біля Великих пірамід у Єгипті підірвали туристичний автобус, поранені більше 10 осіб

У Єгипті, недалеко від відомих Великих пірамід у Гізі на околиці столиці Каїра, вибуховим пристроєм при дорозі підірвали туристичний автобус, понад десять людей поранені, але загиблих немає.

Число поранених із посиланням на «джерела» в силових структурах Єгипту наводять різне – від «не менш ніж 12» до «не менш ніж 17». Серед поранених – і єгиптяни, і іноземні туристи, зокрема не менш ніж п’ять південноафриканців. Потерпілі – переважно від уламків вибитих шибок в автобусі і в приватному авті, що їхало поруч і теж потрапило під вибух. Усіх поранених доставили до лікарні.

Вибух стався на дорозі біля місця, де будується Великий єгипетський музей. Поруч із місцем нинішнього вибуху стався попередній, у грудні 2018 року – тоді схожим чином підірвали автобус із в’єтнамськими туристами, троє з них і гід-єгиптянин загинули, не менш ніж 10 людей були поранені.

Туризм, головне джерело національного доходу Єгипту, значно потерпів унаслідок заворушень 2011 року і подальших подій, але останнім часом засвідчує ознаки зростання. Новий Великий єгипетський музей біля Великих пірамід у Гізі планують відкрити наступного року.

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Джерело: Радіо Свобода