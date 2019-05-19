«Я б радив Зеленському просто зателефонувати Рудольфу Джуліані безпосередньо», – політик

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані в останній момент скасував візит в Україну, супроводивши відмову приїжджати в Київ специфічними коментарями. Аргументи, що у містера Джуліані немає офіційної посади в американської адміністрації і тому не варто надавати цій події великого значення, смішні. Політика Трампа базується багато в чому на персональних контактах, на особистих зустрічах, а його команда — на людях, пов’язаних давніми відносинами. Тому спілкування неофіційного посланника президента США з ще не набрав повноваження обраним президентом України було б доречним і необхідним.

Останнім часом українсько-американські відносини стали заручниками внутрішньополітичних скандалів у США. Необхідно вибудовувати нові відносини між президентом Зеленським і президентом Трампом і, відповідно, між двома країнами. Їх пріоритетами повинні залишатися підтримка України у протистоянні російської експансії, взаємодія двох країн в ООН і ОБСЄ, військово-технічне співробітництво.

У той же час потрібно використовувати вікно можливостей під час зміни президента для актуалізації економічних і фінансових питань. США — найбільший донор і акціонер МВФ, а українська економіка критично залежить від кредитів цієї організації. Реструктуризацію зовнішнього боргу України у свій час провели на невигідних для України умовах, що не дозволяє розвивати вітчизняну економіку. Необхідно ставити питання про сприяння США в отриманні чергових траншів кредитів влітку 2019 року без соціально небезпечних умов. Крім того, якщо Захід поділяє наші цінності і вітає обрання нового президента, кращим подарунком на його інавгурацію став би сигнал про готовність надати Україні канікули з повернення боргів хоча б на рік. Вивільнені ресурси ми направили б на фінансування соціальних програм і безпеки країни.

Американська допомога була б доречна в отриманні інформації про реальних власників українського боргу. За даними публічних джерел, частина його насправді належить українським корупціонерам кількох поколінь. Конфіскація корупційних активів, захованих за кордоном, і передача їх українській державі — реальна допомога для проведення реформ в Україні.

Черговий дуже чутливе питання — розслідування про причетність Хантера Байдена до компанії «Бурисма» і про, ймовірно, має намір витоку інформації по «справі амбарной книги» з метою впливу на американські вибори. Оскільки в цих справах фігурують громадяни різних держав, доцільним видається створення спільної українсько-американської слідчої групи. Для забезпечення політичної нейтральності та незалежності роботи українських слідчих необхідний постійний парламентський контроль за роботою такої групи, включаючи проведення закритих слухань. Для США це цілком очевидна практика — контроль Конгресу за політично чутливими розслідуваннями.

В більшості питань двостороннього співробітництва України підтримували як Демократична, так і Республіканська партії США. Але зараз баланс порушений, і його треба відновлювати. Кухонні розборки «мушкетерів його величності» і «гвардійців кардинала» на українській території контрпродуктивні. Звичайно, вони можуть призвести до відставок окремих посадових осіб чи навіть ліквідації цілих антикорупційних органів. Але українському суспільству потрібні конструктив і результат, а не тільки яскраві шоу зі взаємними викриттями.