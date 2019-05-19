Волошина: Справа не в тому, що повертаються вороги України. А в тому, чи притягнуть їх до відповідальності при Зеленському

Як працює зрадофілія. Младоактивісти та незаймані журналісти заходяться у крику: «Дивіться, Портнов повернувся при президентові Порошенко!», «Луценко ще прокурор, а вже мишей не ловить!».

Логіка тут проста. Якщо подія «В» слідує за подією «А», «А» і є тим злом, через яке настало вищезгадане «В». Причина та наслідки. Нібито все вірно.

Будь-яка людина, що писала в житті хоча б реферат – писала самостійно, а не вкрала його на просторах тирнета – знає про логічні помилки, яких потрібно унікати. Якщо півень проспівав, а потім встало сонце, то це не означає, що сонце встало через те, що проспівав півень. Примітивна «логіка» лідерів думок свідчить лише про те, що вітчизняна освіта в боргу перед народом. Мати таку кількість дипломованих кретинів на квадратний метр креативного селебретіс – це справжня трагедія національного маштабу.

Але є ще одна обставина, про яку мало хто замислюється. Навіщо ці малодосвідчені, але галасливі добродії підіймають бучу? Найпростіше пояснення – для того, щоб скинути з себе відповідальність за майбутнє, яке вони прекрасно усвідомлюють. Метою тут виступає звичайне бажання зберегти статус непідкупного правдоборця. До речі, це ще одна маніпуляція, яку народ вже майже не помічає. З легкої руки поверхневих крикунів, «правдоборець» у нас не означає людину, яка правдиво описує ситуацію, а людину, яка завжди знає, хто тут сьогодні черговий винуватий.

Так, нешановані крикуни! Для того, щоб я могла вважати вас непідкупними борцями зі злом, мені не потрібно, щоб ви вказували мені, кого я маю ненавидіти. Я буду сприймати вас серйозно лише тоді, коли ви припинете приховувати правду.

Зараз справа не в тому, що вороги України повертаються при президентові Порошенко. А в тому, чи притягнуть їх до відповідальності при президентові Зеленському. Вісь кого і про що ви маєте питати. Вісь кому мають бути спрямовані ваші вимоги. Якщо ви більше не вимагаєте справедливості у колективної влади через те, що влада змінилася, то які ж ви незаангажовані? Причина та наслідки, недорогенькі.