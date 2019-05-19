У селищі Глеваха під Києвом спіймали банду з трьох вимагачів

Правоохоронці затримали в Київській області двох чоловіків і жінку, які напали на місцевого жителя і вимагали у нього гроші, використовуючи фізичну силу.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Київської області у Facebook.

За даними прокуратури, затримані, попередньо домовившись, під’їхали на автомобілі до чоловіка, витягнули його з машини і почали бити його. Після цього без його згоди посадили в автомобіль, на якому привезли потерпілого в будинок підозрюваного в смт. Глеваха Васильківського району. Продовжуючи погрожувати фізичною розправою і заподіянням тілесних ушкоджень, вони вимагали у чоловіка гроші.

У підсумку підозрювані змусили чоловіка написати боргову розписку про передачу належного йому автомобіля марки «ВАЗ 2105». За даними правоохоронців, все у чоловіка відібрали майно на 52 тисячі гривень.

Прокуратурою повідомлено про підозру трьом особам, у тому числі 34-річній жінці, у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, і незаконному позбавленні волі, вчинений з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також розбої.

В даний час прокуратурою підготовлено і направлено до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Скріншот: Facebook/ Прокуратура Київської області