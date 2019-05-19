Внаслідок підриву автобусу з військовими в Іраку загинули люди

В Іраку під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, унаслідок чого загинули щонайменше 7 людей, ще 26 отримали поранення.

Про це повідомляє Fox News.

“Іракська шиїтська воєнізована група заявляє, що в результаті вибуху закладеної на узбіччі дороги бомби, підірвався автобус, що перевозив її бійців у Східному Іраку, загинули семеро людей і 26 отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

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У Народних мобілізаційних силах розповіли, що інцидент стався в місті Балад Руз, коли автобус їхав із південної провінції в напрямку міста Басра.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність, але передбачається, що теракт могли здійснити терористи “Ісламської держави”, які до цього неодноразово здійснювали атаки на солдатів шиїтських угруповань.

Фото: Global Look Press/Xinhua / ZUMAPRESS.com

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Джерело: Укрінформ