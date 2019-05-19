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Порошенко звільнив ще двох топ-чиновників

19.05.2019

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Марченка з посади заступника глави Адміністрації президента.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. «Звільнити Марченка Сергія Михайловича з посади заступника глави Адміністрації президента України», — наголошується в документі.

Марченко працював заступником глави АП з серпня 2018 року і відповідав за економічний блок питань, до цього він два роки обіймав посаду заступника міністра фінансів. У Мінфіні він курирував питання фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.

Сергій Марченко

Іншим указом Порошенко звільнив главу АП Ігоря Райнина, який займав цю посаду з серпня 2016 року.

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