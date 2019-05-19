Пашинян анонсував «другий етап вірменської революції»

Напередодні суд ухвалив рішення звільнив обвинуваченого у повалення конституційного ладу екс-президента Кочаряна.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян анонсував другий, «найважливіший» етап вірменської революції.

Він зазначив, що в понеділок, 20 травня, має намір оголосити «другий, найважливіший етап вірменської революції».

«Я з нетерпінням чекаю загальнонаціональної підтримки», — додав прем’єр.

Ця заява послідувала після рішення суду про звільнення після п’ятимісячного арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, який перебував під арештом за звинуваченням у повалення конституційного ладу. Він перебував під вартою з грудня 2018 року, це був його вже другий арешт.

Кочаряну, який займав пост глави держави в період з 1998 по 2008 рік, пред’явлені звинувачення у повалення конституційного ладу у Вірменії (у справі про заворушення 1-2 березня 2008 року) та отриманні хабара в особливо великих розмірах (по іншій кримінальній справі).