Головну індивідуальну нагороду здобув Роналду в Італії

Португальський форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду визнаний найкращим футболістом сезону в Італії

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Серія А визначила найкращого футболіста на основі даних Opta Sports і Netco Sports. Враховувалися матчі в чемпіонаті, кубку і суперкубку Італії.

У сезоні-2018/19 Роналду провів 30 матчів в серії А, забив 21 гол і зробив 11 результативних передач.

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Нагадаємо, що 24 квітня стало відомо, що форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду передав керівництву клубу список трансферних побажань на літнє міжсезоння.

Лідер “Ювентуса” Кріштіану Роналду розчарувався у гравцях “Ювентуса” через ментальність.

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Джерело: Еспресо TV