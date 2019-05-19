До полонених українських моряків не пускають адвокатів

Адміністрація СІЗО “Лефортово” перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

“Адміністрацією СІЗО “Лефортово” допущена ситуація, за якої вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними. Щодо військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції”, – написав він.

Полозов опублікував пост адвоката Анастасії Георгієвської, яка у п’ятдесят ятницю не змогла потрапити до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка, оскільки цього дня до СІЗО пропускали тільки слідчих.

“Це не тільки порушення “прав адвокатів” (Федеральна палата адвокатів Російської Федерації ау???) але й кричуще порушення права на захист”, – зазначила Георгієвська.

“З урахуванням того, що листи від мого підзахисного Володимира Терещенка навіть до мене не приходять (СІЗО Лефортово і слідство не бачать тут порушення, що дивно, так?), телефонні дзвінки йому заборонені, побачення теж – я вважаю, що вже 3 тижню Володимир Терещенко перебуває в стані incommunicado”, – написала адвокат.