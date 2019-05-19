З’явилося відео з нового скляного моста в центрі Києва

18 травня київський міський голова Віталій Кличко оглянув пішохідний міст зі скляною підлогою, який з’єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.

Відео, зроблене на столичному скляному мосту, публікує київський мер в Facebook.

«Завершальний етап робіт на нашому пішохідному мосту. Об’єкт буде вражаюче красивим», — сказав Кличко.

Він особисто випробував на міцність скляна підлога мосту, зазначивши, що «тримає нормально», але ще будуть перевіряти.

Раніше Кличко заявляв, що пішохідний міст від Арки дружби народів до Володимирської гірки планують відкрити на день Києва — 26 травня.