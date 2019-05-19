В Запорізькій області затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО

У Запорізькій області поліцейські затримали підозрюваного в побитті до смерті учасника АТО, жителя Енергодара 1970 року народження.

Встановлено, що між потерпілим та підозрюваним сталася сварка, внаслідок якої зловмисник заподіяв йому тілесні ушкодження і зник з місця події. Оперативникам вдалося встановити і затримати підозрюваного, який виявився місцевим жителем 1989 року народження.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Затриманий підозрюється у побитті учасника АТО Євгена Бабанского, який від отриманих травм помер в реанімації.