Вийшла заміж племінниця королеви Єлизавети (фото)

Племінниця Єлизавети ІІ 37-річна леді Габріела Віндзор вийшла заміж за свого нареченого – 44-річного фінансиста Томаса Кінгстона.

Леді Габріела Віндзор зі своїм батьком – герцогом Кентським.

На весіллі була присутня королева Єлизавета зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

Присутні на церемонії були лише родичі та найближчі друзі пари.

Двоюрідна племінниця Єлизавети ІІ леді Габріела Віндзор вийшла заміж за фінансиста Томаса Кінгстона. Вінчання відбулося в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку.

Весільну сукню наречена обрала від італійського бренду Luisa Beccaria. Образ доповнила діамантовою діадемою-кокошником і довгою фатою. Повідомляє 24tv.

Весілля не транслювалося по телебаченню. Присутні на церемонії були лише родичі та найближчі друзі пари. Серед гостей була королева Великобританії зі своїм чоловіком принцом Філіпом, батьки нареченої Майкл Кентський і Марі Крістіна фон Рейбніц, герцоги Глостерські, Майкл і Кароль Міддлтони, Піппа Міддлтон зі своїм чоловіком Джеймсом Меттьюзом, Джеймс Міддлтон та інші. Прийшов на весілля леді Віндзор і принц Гаррі. Ані герцогів Кембриджських, ані Меган Маркл на церемонії помічені не були.

: golos.com.ua

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