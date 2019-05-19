Кароль зачарувала мережу чорно-білим фото без макіяжу

Відома українська співачка Тіна Кароль часто ділиться з прихильниками новими фото у соціальній мережі Instagram. Вона завжди постає на світлинах у сексуальних та водночас ніжних образах. Так, цього разу артистка опублікувала нове чорно-біле фото.

Можна припустити, що це архівне фото Кароль. На світлині співачка з коротким волоссям, а зараз же вона носить зачіску з довгими локонами. На новому фото Тіна Кароль у досить цікавій позі, де виглядає ніжною та беззахисною. Цікаво, що на ній немає жодного сліду від макіяжу.

Шанувальники української поп-діви не оминули публікацію своє увагою. Прихильники Тіни Кароль буквально засипали нове фото компліментами.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 18 Май 2019 в 12:06 PDT

“Моє ліжко вже все мокре”, “Пощастило ж комусь”, “Так красиво сухожилля на руках випирають, дуже гарна структура рук, обожнюю”, “Така неземна”, “Яка естетика”, ” Тині Григоріївна, ви не перестаєте дивувати”, “Вау, просто наповал, немає слів”, “Яка ж ви красива”, “Дівчинка з космосу”, “В мене аж щелепа відкрилася, я нічого не можу сказати”, “Неймовірно красиво”,- написали фанати Кароль у коментарях до публікації.

: znaj.ua

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