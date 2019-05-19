У Києві з’явилося нове свято: що слід знати

18 травня у Києві вперше відзначали День сусіда. Свято було започатковане згідно рішення Київради від грудня 2018 року. В столиці було проведено низку просвітницьких заходів. Також киян закликали самотужки організовувати пікніки, ярмарки та концерти.

День сусіда у столиці з’явився завдяки рішенню Київради від 8 грудня 2018 року. У 2019 році його святкують 18 травня.

Європейський День сусідів започаткував у 2000 році француз Атанас Періфан, який ще у 1990 році разом з друзями створив асоціацію Paris d’Amis в 17-му окрузі Парижа – для зміцнення соціальних зв’язків і мобілізації людей для боротьби з ізоляцією.

Учасники асоціації збирали речі і кошти для сусідів, які опинилися у складній життєвій ситуації, допомагали людям у пошуку роботи.

18 травня в усіх районах Києва відбулися просвітницькі заходи, організовані Департаментом культури та освіти КМДА.

За словами ініціатора свята, депутата Людмили Костенко, суть Дня сусіда набагато глибша – люди організовуються і влаштовують спільні домашні дитячі садки, допомагають малозабезпеченим сусідам, вирішують проблеми з працевлаштуванням.

З 2020 року підготовку заходів до Дня сусіда буде внесено до міської цільової програми Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.

: sud.ua

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