Регіна Тодоренко відповіла на критику з приводу своєї фігури

Телеведучу Регіну Тодоренко, яка п’ять місяців тому вперше стала мамою, користувачі соцмереж часто критикують за використання фотошопу. Багато підписників вважають, що зірка обманює їх, публікуючи фотографії в ідеальній формі після пологів. На своїй сторінці в Instagram ведуча розмістила пляжний знімок в купальнику і розповіла, які з її фото ретушуються. При цьому, за словами ведучої, у деяких інтернет-критиків немає ні сорому, ні почуття такту.

“Іноді мені здається, що у деяких людей просто немає совісті, почуття такту, не вистачає гідного виховання, щоб висловлювати свої думки! Бачу, що багато хто під попереднім постом пишуть “фотошоп”, “неможливо так швидко схуднути після пологів” <…> прошу, будьте трішки тактовніше”, – написала Тодоренко.

Замість критики знаменитість запропонувала фоловерам читати її поради по схудненню.

“Роз’ясню тим, хто погано розбирається в рекламних компаніях: майже вся Реклама не обходиться без ретуші, звичайно ж, і на моїх фото десь присутня корекція, десь розтушували складку на попі, десь трохи підчистили смужку на животі <…> Але таких коригувань внесено мінімально”, – запевнила ведуча.

В коментарях знаменитість закликали не звертати уваги на критику. Деякі користувачі просять Регіну відмовитися від “фотошопу” і не боятися показувати себе справжньою.

“Регіна, забий на це!!! Ти просто супер сексі бомба!!!”, “Можна схуднути після пологів за 3 місяці. Перевірено! Хто не зміг, просто не захотів. Регінка, ти вогонь”, “Регіна, ви красуня, люди пишуть від заздрості про фотошоп!”, – написали фоловери.

: today.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.