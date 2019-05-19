«Могли поїхати в морг!» У Мелітополі «швидка» оскандалилася з хворою дитиною

У Мелітополі (Запорізька область) диспетчер швидкої допомоги порадив батькам хворого на кір дитину самостійно добиратися до лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла мешканка міста Ганна Чистова. Вона уточнила, що інцидент стався з її племінником.

«Мені дуже цікаво, навіщо нам тепер потрібна швидка допомога? У племінника висока температура,з’явилося висипання. Ми відразу подумали про кір. Симптоми дуже схожі. Дзвонимо в «швидку», описуємо картину. Нам у відповідь: якщо ви місцеві, добирайтеся самі», – розповіла користувачка мережі, підкресливши, що кір – інфекційна висококонтагіозна захворювання.

Вона додала, що мамі хворої дитини довелося викликати таксі, а самому хлопчику їхати в одноразовому медичній масці. Діагноз кір у результаті лікарі підтвердили.

«Напевно, за нашою новою медреформе, чим більше людей захворіє, тим краще», – обурилася вона.

«До моєї мами з високим тиском і болем за грудиною вони приїхали без апарату для вимірювання тиску і зробили знеболювальний. Надали допомогу через 1 годину 40 хвилин, коли я викликала сама в третій раз. Нам пощастило, з серцем було все в порядку. Інакше могли поїхати з дому в морг», – написала Чистова.

Зазначимо, кір передається повітряно-крапельним шляхом від хворої людини при розмові, кашлі або чханні. При цьому у дорослих хвороба зазвичай проходить у важчій формі, ніж у дітей.