«Не по приколу!» Вакарчук різко відхрестився від звання «ворога» Зеленського

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук спростував думку про те, що є противником новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це музикант заявив в інтерв’ю ТСН.Тиждень в неділю, 19 травня. Він прокоментував відеозвернення до українців, в якому закликав «голосувати не по приколу», за що нарвався на вкрай неоднозначну реакцію — багато хто вважав, що таким чином він агітує проти шоумена.

«Я не закликав голосувати ні за кого, ні проти. Це інтерпретації політологів або певних політиків! Президент це символ країни, і я, як і люди, будемо бажати лише успіху президенту», — запевнив Вакарчук.

При цьому він повторив недавню фразу про те, що «якщо президент буде пропонувати зміни, ми будемо виступати за ще більші», озвучивши намір зробити президента підзвітною народу.