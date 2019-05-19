Трамп руйнує відносини з Україною на користь Росії: Аналітики б’ють на сполох через слабку делегації США на інавгурації Зеленського

Так, експерти відзначають, що таке рішення США може свідчити або про труднощі у стосунках адміністрації Трампа з Зеленським, або про загальне зниження інтересу США до України.

«Відправте Болтона» — закликає Білий дім колишній посол США в Росії аналітик Майкл Макфол.

«Навіть на інавгурацію Януковича адміністрація Обами надіслала радника з національної безпеки Джима Джонса. Команда Трампа тут робить помилку. Надішліть Болтона! (Болтон раніше відвідував українську конференцію Yes)», — зазначив колишній дипломат.

Дорікає адміністрацію Трампа і дослідник інституту Брукінгза, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Україна инаугурирует нового президента 20 травня. Саме тоді США повинні почати будувати контакти з президентом Зеленським і його новою командою, а США відкликали талановитого і досвідченого посла», — пишетПайфер.

Макфол закликає українсько-американське співтовариство проявляти більше активності, щоб протистояти «байдужості» адміністрації Трампа по відношенню до України, яке, на його думку, проявляється у «відсутності призначення посла, слабкою делегації на інавгурацію і того факту, що Помпео в Сочі не обговорив війну».

Так Макфол оцінює те, що держсекретар США Майк Помпео на зустрічі в Сочипризвал Росію звільнити українських моряків і звернутися до нового президента України, щоб досягти прогресу у вирішенні «російського конфлікту з Україною».

Із закликом до української діаспори звернувся і аналітик «Атлантичної ради» Андерс Ослунд. Він сказав, що нібито їхати на інавгурацію повинен був віце-президент Майк Пенс, але цьому завадили дії юриста Трампа Роберта Джуліані.

«Діаспора України в США, прокидайся! Трамп руйнує (відносини з) Україною на користь Росії», — написаланалитик в Twitter.

Всупереч очікуванням, що перші випробування для Зеленського у сфері міжнародної політики надійдуть від Росії, ми бачимо не дипломатичні кроки США, пише журналіст PBS Саймон Островський.

Білий дім оголосив склад офіційної делегації США, яка візьме участь в інавгурації Володимира Зеленського 20 травня 2019. Очолює делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.