На Донбасі вшанували пам’ять 18 військових, загиблих у бою під Волновахою

На Донеччині під Благодатним вшанували пам’ять 18 загиблих українських військовослужбовців 51-ї ОМБР.

«Вони загинули за нас: під Благодатним вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців 51-ї ОМБР. П’ять років тому на світу двадцять іншого травневого дня на місце тимчасової дислокації бригади, що знаходилась між селищами Ольгінка та Володимирівка, напали терористи. У результаті нерівного двобою полягло 18 військовослужбовців, які до кінця життя гордо несли свій обов’язок перед державою», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що про тієї страшний і нерівний бій досі пригадують обпалені вогнем дерева й іржаві гільзи, що лежати буквально попід великим дубовим хрестом та меморіальною стелою з іменами та прізвищами всіх героїв.

Пам’ять 18 загиблих у бою під Волновахою вшанували учасники жалібного мітингу. Біля пам пам’ятного знаку зібрались їх рідні, представники обласної, районної, міської влади, бойові побратими, молодь, громадськість, аби згадати тих, чиє життя трагічно обірвалось, захищаючи українську землю від російського окупанта.

Присутні вшанували пам’ять оборонців хвилиною мовчання та поклали до пам пам’ятного хреста квіти.

Нагадаємо, станом на 18:00 неділі, 19 травня, російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.