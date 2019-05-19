“Стріляли на ураження”: поранений українець втік з “ДНР”

Терористи “ДНР” відкрили стрілянину по 33-річному жителю окупованого Шахтарська, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

Як сказано в Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, 18 травня чоловік прямував до Маріуполя для постійного проживання, проте окупанти зупинили його в рамках дорожнього коридору “Новоазовськ-Покровск-Талаківка-Маріуполь”.

“Бойовики під час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його “працівникам МГБ”. В якийсь момент залишившись на одинці в приміщенні, громадянин України здійснив втечу”, – сказано в повідомленні.

“Помітивши чоловіка, що біг у бік контрольованої урядом території, проросійські найманці, не зважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших цивільних осіб, які очікували на перетин лінії розмежування, відкрили по ньому вогонь на ураження”, – розповіли в штабі ООС.