Вісім переломи і рвані рани: з’явилися моторошні подробиці про ДТП із 4-річною донькою екс-АТОшника

Постраждала в результаті ДТП на бульварі Дружби Народів дочка екс-учасника АТО Євгена Сминовского 4-річна Аліса все ще перебуває у важкому стані.

Колишній АТОшник також постраждав під час ДТП і все ще знаходиться в лікарні. За його словами, у нього складний перелом кісток на правій нозі, вивих і перелом плеча. Наступного тижня лікарі планують поставити йому пластини для остеосинтезу. Після чого, він, ймовірно, зможе ходити на милицях. Чоловік одразу ж планує поїхати в Охматдед побачитися з дочкою.

«Якщо все буде добре, доньку чекає пластику стоп і операції по закріпленню кісток спеціальними спицями» — каже Євген.

Номер карти дружини Євгена Ксенії Кузьмінової: 5168755526465113. Можливо, хтось захоче допомогти родині колишнього добровольця покрити витрати на лікування.