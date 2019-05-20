Україна залишилася без голови РНБО: Порошенко звільнив Турчинова

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в указі на сайті Адміністрації президента.

Турчинов звільнений відповідним указом № 297/2019 від 19 травня.

«Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України»,— сказано в тексті указу.

«У зв’язку з припиненням повноважень президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання про припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України»,— зазначив Турчинов в своїй заяві.

Нагадаємо, що 22 лютого 2014 року Турчинов був призначений головою Верховної Ради України VII скликання, а на наступний день постановою парламенту на нього були покладені обов’язки президента України, до обрання глави держави на позачергових виборах 25 травня 2014 року. 27 листопада 2014 року Олександр Турчинов оголосив про припинення повноважень Верховної Ради VII скликання і покинув пост спікера Ради. 15 грудня 2014 року президент України Петро Порошенко призначив своїм указом № 928/2014 Олександра Турчинова на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Також 19 травня Порошенко також звільнив Ігоря Райнина з посади голови адміністрації президента. Райнин обіймав посаду голови Адміністрації президента з серпня 2016 року. Днем раніше, 18 травня, президент Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України.