Масштабний збій у Приватбанку: з’ясувалося, коли запрацюють картки і банкомати

Після масштабного збою в Приватбанку робота терміналів і банкоматів відновиться в штатному режимі з 10:00 в понеділок, 20 травня.

«Вночі почалися регламентні роботи і йшли до ранку — з 00:00 до 07:00. Щоб обслуговувати зростаюче число клієнтів, потрібно постійно оновлювати центр обробки даних: як в частині програмного забезпечення, так і по залізу. Ми робили це десь раз в місяць. Щоб збільшити потужність ЦОД», — пояснили в Приватбанку.

«З чим досі виникають проблеми з перерахуванням коштів на рахунки в інші банки. Без перебоїв кошти зараховуються тільки в рамках самого Приватбанку», — пояснили в банку.

Клієнтів банку запевнили, що їхні гроші не пропадуть. «Якщо кошти були відправлені, вони нікуди не дінуться. Або з запізненням дійдуть до одержувача, або повернуться на рахунок відправника. Але точно не пропадуть», — сказали в банку.