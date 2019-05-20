Портнов заявив, що не збирається йти на держслужбу

Юрист і екс-заступник глави АП за Януковича Андрій Портнов, який після п’ятирічної відсутності повернувся в Україну, оголосив, що не має наміру йти на державну службу.



«Я не планую йти на державну службу, не планую працювати в системі держапарату і планую займатися тією ж юридичною і громадською діяльністю, якій присвятив себе раніше», — сказав Портнов.

Також він підкреслив, що він не бачить себе на якій державній посаді, у тому числі глави ГПУ. Втім, Портнов заявив, що генпрокурор Юрій Луценко «саме завтра, в день інавгурації, повинен стати першою людиною, відносно якого новий глава держави подасть подання на звільнення в парламент».