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Портнов заявив, що не збирається йти на держслужбу

20.05.2019

Юрист і екс-заступник глави АП за Януковича Андрій Портнов, який після п’ятирічної відсутності повернувся в Україну, оголосив, що не має наміру йти на державну службу.

«Я не планую йти на державну службу, не планую працювати в системі держапарату і планую займатися тією ж юридичною і громадською діяльністю, якій присвятив себе раніше», — сказав Портнов.

Також він підкреслив, що він не бачить себе на якій державній посаді, у тому числі глави ГПУ. Втім, Портнов заявив, що генпрокурор Юрій Луценко «саме завтра, в день інавгурації, повинен стати першою людиною, відносно якого новий глава держави подасть подання на звільнення в парламент».

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