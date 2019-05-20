«Музика повинна залишитися»: Вакарчук здивував визнанням про похід у Раду

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який оголосив про похід у Раду зі своєю партією «Голос», має намір і далі займатися творчістю.

В інтерв’ю ТСН.Тиждень в неділю, 19 травня, Вакарчук заявив, що «музика повинна залишитися в моїй душі назавжди».

«Для мене важлива автентичність. Було б дивно, якби я закрив двері і сказав, що цього не було і більше не буде. Для мене музика-це щось дуже важливе, що надихає і дає енергію. Я вважаю, що якщо буде можливість творити, то залишуся собою», — сказав артист.

При цьому на запитання ведучої про те, що через музику йому, ймовірно, доведеться пропускати частину засідань Верховної Ради, Вакарчук заявив, що йде в політику «всерйоз і надовго».