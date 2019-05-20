Вакарчук рассказал, почему не пошел в президенты 

Музыкант и общественный деятель, а с недавних пор еще и лидер новосозданной партии “Голос” Святослав Вакарчук заявил, что не стал баллотироваться в президенты Украины, так как был нацелен на участие в парламентской кампании. Он выразил уверенность, что “настоящие изменения” осуществляются в Верховной Раде.

“Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, их благосостояния, борьбы с коррупцией, свободной экономики, происходят в парламенте. Поэтому я, не колеблясь, принял решение идти на выборы в парламент”, – рассказал Вакарчук в интервью “ТСН”, которое транслировалось вечером в воскресенье, 19 мая.

Фронтмен “Океана Эльзы” заверил, что его партия “Голос” приходит в украинскую политику “всерьез и надолго”.

Напомним, что 28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что сейчас “в джинсах” может сделать для Украины больше, чем “надев галстук”, и “не собирается стоять в стороне”. Однако перед этим он подтвердил намерение идти в политику и привести в нее как можно больше “новых лиц”.

16 мая состоялась презентация партии Вакарчука “Голос”, в состав которой вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, экс-председатель правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, “киборг” Андрей Шараскин и и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах Соломия Бобровская. Партия декларирует приверженность евроинтеграции Украины, экономическим реформам и деолигархизации.

В 2007 году Вакарчук стал депутатом Верховной Рады – был 15-м номером в списке пропрезидентского блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Однако 16 декабря 2008-го он добровольно сложил депутатские полномочия, заявив о том, что политика – “грязное дело”, и он разочарован.

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