Вакарчук заявив, що в партії Голос не буде депутатів нинішнього скликання

Лідер політичної партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що не буде включати депутатів нинішнього скликання у список своєї партії.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1.

«Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін і ми будемо робити їх самі», — зазначив Вакарчук.

Він вважає, що партія має повністю складатися з людей, серед яких не буде діючих народних депутатів.

Вакарчук також додав, що нинішні народні депутати можуть спробувати свої сили в мажоритарних округах.