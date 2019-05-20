На три месяца перекрыто движение по мосту на алее Героев Небесной Сотни

В Киеве с 20 мая по 20 августа из-за ремонта закроют движение на пешеходном мосту на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.

Всего движение будет закрыто на 3 месяца.

“С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов”, – сказано в сообщении.

Ранее в Киеве показали, как будет выглядеть после реконструкции аллея Героев Небесной Сотни.

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