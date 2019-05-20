Сегодня Зеленский официально вступит в должность президента

В понедельник в Верховной Раде в 10:00 пройдет торжественное заседание, на котором состоится инаугурация новоизбранного на очередных выборах главы государства Владимира Зеленского.

Согласно ст. 104 Конституции, новоизбранный Президент вступает на пост с момента принесения присяги народу на торжественном заседании парламента.

После принесения Зеленским присяги украинскому народу глава Конституционного Суда должен будет объявить, что Президент вступил на свой пост, и вручить ему официальные символы власти.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии вручит Зеленскому удостоверение Президента.

По завершении торжественного заседания Рады в 11:05 в Мариинском дворце пройдет церемония представления командующих видами Вооруженных сил и принесения присяги военнослужащими верховному главнокомандующему.

После этого Президент со своей женой Еленой намерены встречать глав иностранных делегаций.

Завершится день инаугурации около 17:00 с проведением двусторонних встреч с главами иностранных государств в Администрации Президента.

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