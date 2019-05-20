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Літній псові, страждає старечим недоумством, допомагає кращий друг — кіт

20.05.2019

Старому псові Сино породи сіба-іну в цьому році виповниться 16 років. Він страждає хворобою альцгеймера, з-за якого розвивається деменція (старече слабоумство), тіло поступово відмовляється слухатися, та й пам’ять стає все гірше.

Але у Сино є найкращий друг — це п’ятирічний кіт по кличці Куу. Він щодня піклується про старого пса, вони завжди разом.






У їх господарів живуть п’ять кішок, але тільки Куу вважає Сино своїм кращим другом.



Як тільки починається день, Куу вже близько Сіно.



Майже щодня він допомагає собаці вилизувати шерсть.



А іноді просто треться об нього.



Пригорнувшись одне до одного, кожен день разом.



Кіт становить Сіно компанію в іграх.



Нерозлучні друзі.

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