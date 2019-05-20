Старому псові Сино породи сіба-іну в цьому році виповниться 16 років. Він страждає хворобою альцгеймера, з-за якого розвивається деменція (старече слабоумство), тіло поступово відмовляється слухатися, та й пам’ять стає все гірше.
Але у Сино є найкращий друг — це п’ятирічний кіт по кличці Куу. Він щодня піклується про старого пса, вони завжди разом.
У їх господарів живуть п’ять кішок, але тільки Куу вважає Сино своїм кращим другом.
Як тільки починається день, Куу вже близько Сіно.
Майже щодня він допомагає собаці вилизувати шерсть.
А іноді просто треться об нього.
Пригорнувшись одне до одного, кожен день разом.
Кіт становить Сіно компанію в іграх.
Нерозлучні друзі.
Літній псові, страждає старечим недоумством, допомагає кращий друг — кіт
Старому псові Сино породи сіба-іну в цьому році виповниться 16 років. Він страждає хворобою альцгеймера, з-за якого розвивається деменція (старече слабоумство), тіло поступово відмовляється слухатися, та й пам’ять стає все гірше.