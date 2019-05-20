Літній псові, страждає старечим недоумством, допомагає кращий друг — кіт

Старому псові Сино породи сіба-іну в цьому році виповниться 16 років. Він страждає хворобою альцгеймера, з-за якого розвивається деменція (старече слабоумство), тіло поступово відмовляється слухатися, та й пам’ять стає все гірше.



Але у Сино є найкращий друг — це п’ятирічний кіт по кличці Куу. Він щодня піклується про старого пса, вони завжди разом.













У їх господарів живуть п’ять кішок, але тільки Куу вважає Сино своїм кращим другом.







Як тільки починається день, Куу вже близько Сіно.







Майже щодня він допомагає собаці вилизувати шерсть.







А іноді просто треться об нього.







Пригорнувшись одне до одного, кожен день разом.







Кіт становить Сіно компанію в іграх.







Нерозлучні друзі.