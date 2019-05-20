Зірка «Ігри престолів» попередила глядачів про разочаровывающем фіналі

Актриса Софі Тернер, відома по ролі Санса Старк в серіалі «Гра престолів», заявила, що фінальний епізод епопеї засмутить всіх шанувальників. Про це повідомляє The Mirror.

Тернер підкреслила, що вона задоволена тим, як завершився серіал, однак сумнівається, що її думка розділять глядачі. Також актриса додала, що вона дорослішала разом зі своїм персонажем і в даний час переживає кризу ідентичності, намагаючись зрозуміти, хто вона без свого альтер-его.

Фінальний епізод «Ігри престолів» вийде 20 травня. Це послужить причиною того, що більше 10 мільйонів американців не прийдуть на роботу в понеділок. Крім цього, 2,9 мільйона людей збираються запізнитися на роботу, ще 3,4 мільйона будуть працювати віддалено.