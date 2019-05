У бразильському барі невідомі розстріляли 11 людей 

Група озброєних людей влаштувала стрілянину в барі в столиці північного бразильського штату Пара, 11 людей вбито.

Про це пише AP.

Агентство державної безпеки підтвердило тільки те, що шість жінок і п’ять чоловіків загинули в результаті інциденту в районі Гуама міста Белем.

Uma chacina deixa 11 mortos em um bar no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com a polícia, sete homens armados chegaram no local e dispararam contra as vítimas. Seis homens e cinco mulheres morreram. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Foto: Jalilia Messias pic.twitter.com/Mgd6dtu5hi

— Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 19 травня 2019 р.

На новинному сайті G1 йдеться, що за даними поліції, в нападі брали участь сім озброєних людей. Нападники прибули в бар на одному мотоциклі і трьох автомобілях.

Велика частина насильства в Бразилії пов’язана зі злочинними бандами.

#Brazil: Gunmen kill at least 11 in a bar in city of Belem #belem @reportertoday88#gunman https://t.co/rSTOmnliZy pic.twitter.com/at8E2XTAzj

— Editor Ramdas Tambe (@ramdastambe8888) 20 травня 2019 р.

У 2017 році в Бразилії було скоєно рекордну кількість вбивств – 64 тисячі. Згідно зі статистикою, 70% з них скоєно за допомогою вогнепальної зброї.

Як зазначає агентство, одна з головних обіцянок нового президента Джаїра Больсонаро полягала в тому, що він послабить суворі закони про зброю в Бразилії, стверджуючи, що, оскільки злочинці добре озброєні незаконно отриманою зброєю, “порядні громадяни” повинні мати право захищати себе законно купленою зброєю.

Болсонаро виконав цю передвиборчу обіцянку двома президентськими указами, які полегшують купівлю зброї, хоча федеральні прокурори намагаються змусити суди заблокувати цей крок.