Ізраїль: на будівельному об’єкті загинули чотири людини

У неділю, 19 травня, в 10:14 надійшло повідомлення про падіння частини конструкції підйомного крана на будівельному об’єкті на бульварі Жаботински, в районі Неот Шамір в Явне.

Медики швидкої допомоги “Маген Давид Адом”, які прибули на місце події, констатували смерть трьох робітників, які отримали травми в результаті падіння важких конструкцій. Ці люди до моменту прибуття медиків лежали на землі без ознак життя.

Проводилися роботи по евакуації робітника, який висів на тросі у верхній частині крана. У рятувальних роботах були задіяні пожежні. Постраждалого зуміли зняти і спустити на землю, де медики намагалися реанімувати, але в підсумку були змушені констатувати його смерть.

За даними МАДА, всі загиблі – молоді чоловіки 20-35 років.

Крім того, проводились роботи по порятунку ще трьох робітників, які займалися демонтажем крана. Двоє з них отримали легкі травми, загрози життю немає. Повідомляється також, що під завалами може перебувати ще один працівник, дані про його стан немає.

Трагедія сталася на великій будівельному майданчику: кран був встановлений між двома споруджуваними будинками. Судячи за наявними відомостями, при розбиранні крана, яка велася після завершення будівельних робіт, впали блоки противаги і частини кабіни.

Кран належить компанії “Рама Манофим”.

Розслідування цього трагічного події доручено слідчим підрозділу “Пелес”, створеного наприкінці 2018 року і спеціалізується на розслідуванні виробничих аварій. Це підрозділ приписано до відділу по боротьбі з економічними злочинами “Лахав 433” і співпрацює з інспекторами міністерства зайнятості та соціального забезпечення.

В рамках проведеного розслідування для допитів як свідків або підозрюваних затримано вісім осіб. Потім були затримані ще дев’ять чоловік. Мова йде про посадових осіб, які несуть відповідальність за те, що відбувається на цій будові.

Після бесіди зі слідчими було прийнято рішення про арешт чотирьох осіб. Суд розпорядився помістити їх під домашній арешт строком на п’ять днів.

За інформацією служби новин корпорації “Кан”, власники будівельної компанії “Рамі Швіро” стверджують, що відповідальність за трагедію несуть підрядники, компанії “Рама Манофим” і “Наот Шамір”. При цьому в компанії “Наот Шамір” стверджують, що за розбір будівельного крана відповідала виключно компанія “Рама Манофим”, якій належав кран.

Зазначимо, що в тому ж районі 15 квітня на будівельному об’єкті в результаті ураження електричним струмом загинув водій вантажного автомобіля. Чоловік отримав смертельний удар струмом в результаті дотику з пошкодженим кабелем підйомного крана.