Опубликован постер нового фильма Тарантино

В сети появился новый постер фильма Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.

На постере изображен актер Леонардо Ди Каприо в образе ковбоя.

View this post on Instagram

Straight from Italy comes “Kill Me Now Ringo, Said The Gringo,” now showing in a multiplex near you.

A post shared by Once Upon A Time In Hollywood (@onceinhollywood) on May 19, 2019 at 10:58am PDT

Долгожданный фильм Тарантино, основанный на истории трагической гибели беременной Шерон Тейт от рук фанатиков Чарли Мэнсона, был впервые анонсирован в феврале 2018 года, и должен выйти на экраны в июле этого года.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram. Подписывайтесь!