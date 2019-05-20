Медики назвали найнебезпечніші хвороби, у яких немає симптомів 

Деякі небезпечні захворювання розвиваються без будь-яких симптомів. Пацієнт може довгий час і не здогадуватися про те, що його здоров’я знаходиться під загрозою.

Про те, які хвороби найчастіше протікають непомітно, і за якими ознаками їх можна розпізнати, розповість лікар-терапевт, імунолог, алерголог Людмила Лапа.

Атеросклероз судин

При атеросклерозі судин на стінці артерій відкладається холестерин і інші жири у вигляді нальотів і бляшок, які з часом збільшуються. В результаті, можуть виникнути такі ускладнення, як судинна недостатність, гостра ішемія або інфаркт.

– Про цю недугу свідчать постійно холодні ноги, які неможливо зігріти, – розповіла Людмила Лапа. – При наявності даного симптому потрібно звернутися до лікаря-терапевта, а потім до невропатолога. Особливо важлива консультація лікаря курцям. На ранніх стадіях захворювання досить добре лікується препаратами-антиоксидантами.

Аутоімунні захворювання

Аутоімунні захворювання можуть викликати серйозні порушення в організмі. Збої в роботі імунітету не дозволяють ефективно протистояти несприятливим факторам навколишнього середовища. В результаті, імунна система може сама завдавати шкоди здоровим клітинам.

– Щоб не допустити розвитку захворювання, важливо вчасно його виявити. Одна з перших ознак – це червоно-сині руки на холоді. При наявності такої проблеми потрібно звернутися до терапевта, а потім до ревматолога і інших фахівців, яких порекомендує лікар, – каже терапевт.

Цукровий діабет

Діабет на початкових стадіях також проходить без симптомів. Насторожити повинні такі фактори, як різке падіння ваги.

– Якщо людина схудла за тиждень на п’ять кілограмів – це привід перевірити рівень цукру в крові. Також тривожними сигналами будуть болі в лівому боці і запаморочення, – розповідає експерт.

Онкологія

Рак на початковій стадії розвивається безсимптомно, або проявляє себе точно так само, як і багато інших хвороб.

– Пацієнти часто плутають онкологію з проблемами шлунково-кишкового тракту та іншими поширеними захворюваннями. Важливо, мінімум один раз в два роки робити аналіз на онкомаркери, – каже Людмила Лапа.