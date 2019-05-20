В уряді заговорили про літній дефіцит нафти

Вже цього літа на ринку нафти може виникнути дефіцит, повідомив міністр енергетики Олександр Новак, передає ТАСС.

За його словами, це може статися, якщо сезонний попит на нафту зросте, як це було в попередні роки. Як уточнив міністр, влітку зазвичай попит зростає на два мільйони барелів на добу щодо зимового періоду.

«Тому треба буде, звичайно, дивитися уважно та оперативно реагувати, щоб не допустити дефіциту», — сказав він.

На думку Новака, при такому сценарії має сенс розглянути можливість відновлення видобутку на черговій зустрічі ОПЕК+, яка повинна пройти у Відні в кінці червня.

Згідно ОПЕК+, укладеної в кінці минулого року, Росія согласиласьснизить видобуток на 228 тисяч барелів на добу відносно жовтня 2018 року, коли виробництво нафти досягла 11,4 мільйона барелів на добу. Складений графік передбачав плавне зниження, так у січні виробництво скоротилося на 50-60 тисяч барелів на добу.