Вчені назвали причини підвищеного ризику розвитку інсульту у чоловіків і жінок

Для кожної статі існують специфічні причини, які підвищують ризик розвитку інсульту. Про ці фактори розповіли російські вчені.

Фахівці Національного дослідницького мордовського державного університету провели дослідження, яке допомогло вченим ідентифікувати фактори підвищеного ризику інсульту у чоловіків і у жінок.

Для чоловіків, згідно з їх даними, істотними причинами в розвитку ішемічного інсульту можуть бути:

атеросклероз (хвороба артерій),

куріння,

алкоголізм,

метаболічний синдром (Комплексне порушення, що сприяє ожирінню),

малорухливий спосіб життя.

Що стосується жінок, то найбільш вагомими факторами, що підвищують ризик розвитку у них інсульту, на думку вчених, є

цукровий діабет,

миготлива аритмія,

ожиріння,

дисліпідемія (підвищений вміст ліпідів у крові).

Також дослідники відзначили, що існує загальний фактор, що підвищує ризик інсульту у представників двох статей. Зокрема, експерти констатували, що «гіпертонія однаково небезпечно діє як на чоловіків, так і жінок».

Крім того, робота вчених показала, що серед молодих чоловіків частіше, ніж серед молодих жінок діагностується ішемічний інсульт.

: МедікФорум