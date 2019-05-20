Трамп: Путін скаже, що з Клінтон було б легше

Американський лідер Дональд Трамп уже давно здобув славу епатажного політика. Вся справа в тому, що політик вміє дивувати і часто приймає несподівані рішення. Ще Трамп славиться тим, що у нього “сім п’ятниць на тижні”. Протягом нетривалого часу він може змінити свою позицію щодо одного і того самого питання кілька разів.

Приміром сьогодні глава Штатів похвалився, що веде жорстку політику щодо Росії. Він також заявив, що президент РФ Володимир Путін буде першим, хто скаже, було б набагато легше, якщо президентом стала б Хілларі Клінтон. Трамп з гордістю повідомив, що ніхто не був по відношенню до Росії жорсткіше, ніж він.

Нагадаємо, не так давно відбулася зустріч держсекретаря США Майка Помпео і глави Росії Володимира Путіна. Позиція США, яку представляв Помпео, була зовсім інша. По-перше, американська сторона була ініціатором цієї зустрічі. А по-друге Помпео не раз підкреслював, що Трамп відправив його налагодити теплі стосунки з Москвою. На зустрічі обговорювалися гострі питання, серед яких Сирія, Венесуела, України і КНДР. У Вашингтона і Кремля позиції з цих питань не співпали, тому переговори не прийшли до консенсусу і кожна сторона залишилася при своїй думці.

Напередодні розвідувально-аналітичний центр Америки опублікував доповідь, в якому викладено кроки щодо руйнування Росії зсередини і зовні.