Ультіма Туле виміряли температуру

Апарат «Нові горизонти» (New Horizons) був відправлений NASA для дослідження Плутона, повз якого він пролетів у 2015 році. Передавши на Землю всі необхідні дані, апарат попрямував далі. В якості наступної мети вчені NASA вибрали самий далекий від Сонця об’єкт пояса Койпера — астероїд (486958) 2014 MU69 Ультіма Туле.

Хоча New Horizons пройшов повз об’єкта 1 січня 2019 року, потрібно ще рік, щоб передати всі дані на Землю з-за їх великої кількості та низької швидкості передачі. Проте вже зараз, коли вчені отримали десяту частку всієї інформації, вони змогли зробити деякі висновки про будову астероїда і його походження.

Ультіма Туле виявилася близько 30 кілометрів в довжину, а за формою схожа на сніговика, зліпленого з двох товстих «млинців». Велика частина отримала назву Ультима, менша — Тулі. Ультима плоска і має діаметр близько 20 кілометрів, а Тулі — трохи менше сплюснута частину діаметром в 10 кілометрів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Над поверхнею об’єкта не було виявлено будь-яких супутників, кометного хвоста, атмосфери або хмар пилу. Проаналізувавши кожну частину окремо, вчені прийшли до висновку, що кожна з них сформувалася окремо, незалежно один від одного, але з єдиного хмари.

Температура об’єкта виявилася близько -231°C. Його вік склав 4,5 мільярда років. На Ультіма Туле знайшли дуже мало кратерів, що дозволяє зробити висновок про рідкісних зіткнення астероїда з іншими космічними тілами. Вчені очікували зафіксувати більшу кількість кратерів виходячи з розрахунків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Ультіма Туле виявилася майже плоскою.

За матеріалами Naked-science

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