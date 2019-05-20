Розпуск ВР: політолог розповів про головну «фішку» інавгурації Зеленського

На своїй сторінці у Facebook політолог Тарас Березовець припустив, що на сьогоднішній інавгурації Володимира Зеленського головною «фішкою» стане його указ, що передбачає достроковий розпуск Верховної Ради.

На думку експерта, без кількох годин чолі держави вибори потрібні тут і зараз, оскільки рейтинг партії «Слуга народу» може бути найвищим в перші три місяці. «З цієї точки зору очевидна неконституційність рішення відправити парламент на дострокові вибори не так важлива для нової адміністрації, як політична доцільність», – пише він.

Також Березовець вважає, що таке рішення стане явною спробою узурпації влади, хоча Зе команду воно мало хвилює.

«Народний фронт» дав можливість уникнути явно антиконституційного кроку, втім, скористається їм Зеленський, велике питання. У будь-якому випадку, ерозія демократичних інститутів країни, незалежно від того, буде оприлюднено указ завтра чи ні, вже йде повним ходом», – робить висновок експерт.